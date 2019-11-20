Проблема необоснованных исков может быть актуальна для 15 новостроек Московского региона

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Проблема "потребительского терроризма" (необоснованных исков) может быть актуальна для 15 новостроек Москвы и Московской области. Об этом в среду сообщил глава Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор в Московской торгово-промышленной палате.

"Есть такой факт как "потребительский терроризм", - когда граждане, используя юридические возможности, обращаются в суды. Иногда это действительно обосновано, иногда нет <...> Мы объездили, посмотрели, - в Москве Московской области по порядка 15 объектам есть обращения со стороны людей. И вот тут возникает по факту этот самый потребительский терроризм", - сказал он.

Моор добавил, что огромное количество судебных исков может приостановить строительство и даже его заморозить. Без совершенствования законодательства ситуация может ухудшаться, отмечают во Всероссийском центре национальной строительной политики.

Ранее в конце октября заместитель главы Минстроя Никита Стасишин на конференции Сбербанка по девелопменту жилой недвижимости "Время изменений" сообщил, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ готово рассмотреть поправки, направленные на защиту застройщиков, после того, как получит соответствующие предложения от общественных организаций.

По его мнению, поправки будут касаться случаев, когда недобросовестные юридические компании пытаются заработать на неустойке и на неприемке квартир в новостройках. Замминистра добавил, что в первую очередь о таких случаях говорят застройщики крупных проектов в Москве. Эксперты называют это явление "потребительским терроризмом".

Сообщалось, что в 2018 году арбитражные суды обязали застройщиков выплатить 3,6 млрд рублей по 2,7 тыс. исков, в 2019 году суды удовлетворили 1 тыс. исков на 2,9 млрд рублей.