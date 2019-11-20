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Минстрой рассчитает индекс цифрового развития 177 российских городов

После апробации индекс "IQ городов" могут включить в индекс качества городской среды

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ приступил к расчету индекса "IQ городов", на данном этапе проект охватит 177 российских городов, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"В рамках апробации проекта методики расчета индекса "IQ городов" 177 российских городов из 83 субъектов страны до 26 ноября должны представить в Минстрой России информацию по 60 показателям цифровой трансформации городского хозяйства", - говорится в сообщении. По словам главы Минстроя Владимира Якушева, которые приводит пресс-служба, после апробации индекс "IQ городов" может быть включен в индекс качества городской среды.

Индекс "IQ городов" рассчитают на основе совокупности показателей по 10 направлениям цифровой трансформации городского хозяйства. Среди них: городское управление, инновации для городской среды, интеллектуальные системы общественной безопасности, инфраструктура сетей связи, умное жилищно-коммунальное хозяйство, умный городской транспорт, интеллектуальные системы экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат. Данные индекса будут использовать, в том числе, для определения приоритетности финансирования проектов, реализуемых в рамках проекта "Умный город".

Как сообщалось, разработкой индекса "IQ городов" занимается Московский госуниверситет им. Ломоносова. Первые результаты измерения "IQ городов" будут получены в 2019 году. Индекс позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и внедрения решений "Умного города".

Ведомственный проект Минстроя "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город".

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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