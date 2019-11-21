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Чистая прибыль "Банка "ДОМ.РФ" за девять месяцев выросла более чем в 2,5 раза

Она составила 5,7 млрд рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Банка "ДОМ.РФ" по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,7 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба банка.

Портфель ипотечных кредитов с начала года увеличился на 59,8 млрд рублей (+148,6%) и составил 100,1 млрд рублей. Достаточность собственных средств по состоянию на 30 сентября 2019 года составила 30,7% по сравнению с 17,1% по состоянию на 31 декабря 2018 года.

"По итогам 9 месяцев 2019 года банк достиг существенного роста финансовых показателей. При поддержке правительства Российской Федерации банк развивается как уполномоченная кредитная организация в сфере жилищного строительства и реализует механизмы финансирования застройщиков. Наша цель как опорного банка в отрасли - максимальное распространение проектного финансирования в стране с целью сохранения финансовой устойчивости жилищного строительства и формирования рынка доступного жилья", - отметил председатель правления банка Артем Федорко, чьи слова приводятся в сообщении.

"Банк "ДОМ.РФ" - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. В его задачи, в частности, входит проектное финансирование застройщиков жилья.

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