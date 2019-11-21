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Россия и Япония намерены развивать технологии в сфере обращения с отходами и очистки воды

Россия заинтересована в привлечении японских финансовых институтов к сотрудничеству, отметили в Минстрое

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия и Япония определили развитие технологий в водоочистке, обращении с отходами и строительстве среди приоритетов сотрудничества в сфере городской среды, сообщил в четверг замглавы Минстроя Максим Егоров на XII заседании российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды.

"Мы предварительно перед заседанием рабочей группы провели рабочую встречу, определили пять основных сфер, которые предлагаем для дальнейшего обсуждения, работы и плана действий. Это энергетика, это, конечно, система водоочистки, очистки стоков, канализации, технологии для жилищно-коммунального хозяйства, в том числе цифровизация обращения с коммунальными отходами", - сказал Егоров.

Он добавил, что еще одним приоритетом стали вопросы цифровизации строительства, BIM-технологии (технологии информационного моделирования в строительстве), система безопасного города и проекты "умного города". Кроме того, российская и японская стороны намерены реализовывать проекты в сфере транспортной инфраструктуры. В частности, в Воронеже были внедрены японские технологии "умных светофоров" для устранения дорожных заторов.

Как сообщил на заседании вице-министр по земле, развитию Хоккайдо и международным делам Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Такуя Курита, японская сторона намерена распространить опыт использования "умных светофоров" на другие российские города, для чего будут проведены встречи с представителями мэрий.

По словам Егорова, Россия также заинтересована в привлечении японских финансовых институтов к сотрудничеству. Очередное заседание рабочей группы пройдет в следующем году.

Российско-японский меморандум о развитии взаимодействия в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды с целью создания умных городов подписан Министерством строительства и ЖКХ РФ и Министерством государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии в 2018 году. Для реализации совместных проектов были выбраны Воронеж и Владивосток, в 2019 году принято решение включить в этот список Петербург.

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ЯпонияРоссия
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