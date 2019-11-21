Власти Кубани рассчитывают на финансирование 64 долгостроев из федеральных средств

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/ Власти Кубани подали заявку на включение 64 проблемных объектов долевого строительства в перечень для финансирования их достройки за счет федеральных средств, сообщил в четверг журналистам первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Власти Краснодарского края создали фонд защиты прав участников долевого строительства, чтобы решить проблему завершения долгостроев, застройщики которых признаны банкротами. Из регионального бюджета фонду выделен миллиард рублей, из федерального в 2020 году будет привлечено около 4 млрд рублей. Кубань должна была подать перечень объектов в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" для включения их в перечень от региона для федерального финансирования.

"Мы подали в фонд 64 объекта и рассчитываем, что уже в этом году нам выделят достаточно существенную сумму на те объекты, которые не имеют никакой инвестиционной привлекательности", - сказал Алексеенко.

Он обратил внимание на то, что регион считается в России одним из лидеров по числу проблемных объектов, в том числе потому, что край одним из первых в стране провел ревизию и выявил все эти объекты, а также предоставил по ним открытые объективные данные федеральным властям. По словам первого вице-губернатора Краснодарского края, на данный момент ситуация на Кубани начинает меняться кардинальным образом, уже до конца текущего года власти намерены ввести в эксплуатацию 22 долгостроя.

Краснодарский край находится на втором месте среди субъектов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. По уточненным данным, сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 300 объектах долевого строительства. Инвестиционно привлекательными являются 112 объектов, для их завершения власти ищут инвесторов, застройщики порядка 25 объектов находятся в стадии банкротства. Для решения проблемы обманутых дольщиков в регионе также планировалось создать госкомпанию, которая займется заверением проблемных объектов. В 2019 году депутаты Краснодарского края приняли поправки, позволяющие финансировать завершение строительства из бюджета региона, на эти цели до конца 2019 года будет направлено 1,5 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил дать возможность регионам достраивать долгострои за свой счет. В поручении говорилось о создании в регионах специализированных некоммерческих организаций (НКО), обеспечивающих завершение строительства таких объектов.