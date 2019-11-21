Власти Ставрополья ожидают снижения объемов строительства жилья в 2022 году из-за эскроу

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края ожидают снижения объемов строительства жилья в 2022 году, в том числе в связи с введением проектного финансирования для застройщиков. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Москве губернатор региона Владимир Владимиров.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

"Система эскроу-счетов сложно повлияла, мы видим, что в 2021 году у нас еще объемы строительства сохранятся достойные, а вот на 2022 год у нас на 70% упал объем запроса на проведения строительных работ", - сказал он, отметив, что проектное финансирование наводит порядок на рынке долевого строительства, но оно сложно для небольших компаний, которые сроят до 70 тыс. кв. м.

Владимиров отметил, что регионам большое преимущество дает программа "Стимул". "Когда мы стимулируем крупных застройщиков на выход на новые крупные объекты земельные путем компенсации затрат на социальную инфраструктуру. Это очень сильно помогает, и мы сегодня видим шесть перспективных участков, ориентировочно нацелены на 9 млн кв. м жилья для Ставропольского края, и мы точно их освоим, и я уверен, что за счет этого выполним все задачи", - добавил он.

Говоря об индивидуальном жилищном строительстве, Владимиров рассказал, что в регионе ежегодно строится до 118 тыс. кв. м такого жилья, при этом есть потенциал для увеличения этого показателя как минимум в пять раз.

В Ставропольском крае за 10 месяцев 2019 года за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 734,5 тыс. кв. м жилья, что на 15% больше уровня 2018 года. В секторе индивидуального жилищного строительства было введено более 430 тыс. кв. м. жилья, что на 40% выше уровня прошлого года.

Программа "Стимул"

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в федеральный проект "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда", на эту задачу запланировано 183,7 млрд рублей на пять лет. До появления нацпроекта на федеральном уровне существовала подпрограмма "Стимул", которая входит в федеральную целевую программу "Жилище". Она затрагивала только социальную и дорожную инфраструктуру, однако позже в нее вошла и коммунальная инфраструктура. Совокупный размер средств в рамках одного проекта по развитию территорий не может превышать 4 тыс. рублей в расчете на 1 кв. м общей площади жилых помещений, подлежащих вводу в эксплуатацию.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.