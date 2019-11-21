Более 2 тыс. дольщиков подали заявки на выплаты компенсаций

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. дольщиков строительства домов, по которым на наблюдательном совете Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства принято решение о выплатах компенсаций, подали с 18 ноября заявления на получение выплат. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда.

Речь идет о проектах 11 застройщиков в семи субъектах РФ: Республика Саха (Якутия), Пензенская область, Саратовская область, Ленинградская область, Красноярский край, Орловская область, Ивановская область. Объем финансирования на выплату денежных средств дольщикам составляет 5,7 млрд рублей.

"Более 2 тыс. дольщиков 30 проблемных домов, по которым на наблюдательном совете Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства принято решение о выплатах компенсаций, записались на подачу заявлений на получение выплат", - говорится в сообщении с уточнением, что будут восстановлены права 3,5 тыс. дольщиков. Таким образом, с момента старта записи 18 ноября подано около 60% заявок.

Отмечается, что размер выплаты рассчитывается индивидуально на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 кв. м. "Размер компенсации не может быть менее уплаченной стоимости договора долевого участия", - подчеркивается в сообщении.

Запись ведется через специальный сервис на сайте фонда. Выплату возмещений гражданам будет осуществлять банк-агент Банк ДОМ.РФ.