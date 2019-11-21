Кабмин одобрил использование маткапитала на строительство жилого дома на садовом участке

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, который предлагает разрешить строить и реконструировать на садовом участке жилые дома с использованием средств материнского капитала, сообщила в четверг пресс-служба Минтруда.

"Законопроектом расширяется список видов земельных участков, на которых возможно строительство или реконструкция жилого дома с использованием средств материнского капитала: добавляется садовый земельный участок", - передает пресс-служба слова министра труда и социальной защиты Максима Топилина с заседания правительства.

Изменения касаются строительства или реконструкции на садовом участке именно жилого дома. Согласно действующему законодательству, при распоряжении средствами материнского капитала на строительство или реконструкцию жилого дома, лицу, получившему материнский капитал, одновременно с заявлением о распоряжении выплатой необходимо представить также копии других документов, подтверждающих право собственности на земельный участок, право постоянного пользования земельным участком, право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право аренды земельного участка либо право безвозмездного пользования земельным участком, предназначенным для индивидуального жилищного строительства.

Вопрос о возможности расходования средств материнского капитала на строительство и реконструкцию жилого дома на садовом участке ставили граждане РФ и депутаты Госдумы. Председатель правительства Дмитрий Медведев поддержал эту идею в ходе отчета правительства РФ в Госдуме 17 апреля 2019 года.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. Право на предоставление материнского капитала предоставляется один раз при рождении второго либо последующих детей в семье. Средства маткапитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком и формирование накопительной пенсии женщин. В настоящее время объем выплаты составляет 453 тыс. рублей. С 1 января 2020 года материнский капитал будет увеличен на 3,8% - до 466 617 рублей.