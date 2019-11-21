Минфин и ДОМ.РФ предложили банкам уточнить форму договоров ипотеки

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минфин и ДОМ.РФ предложили банкам внести изменения в форму кредитного договора по ипотеке во избежание отказов на выплату 450 тыс. рублей для погашения кредитов в рамках реализации мер господдержки многодетных семей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе министерства.

С 25 сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок, или последующие дети. Ранее в понедельник в СМИ появились сообщения об отказах в банках в помощи многодетным по погашению ипотеки.

"К сожалению, случаются ситуации, когда в кредитных договорах, составленных банками, указываются цели кредита, не соответствующие прописанным в законе. Минфин России уже обсуждал вопрос их решения с ДОМ.РФ, который является оператором программы льготного ипотечного кредитования. Минфин и ДОМ.РФ рекомендуют банкам провести работу по уточнению формы договоров и приведению ее в стандартный вид", - говорится в сообщении. В ДОМ.РФ эту информацию ТАСС подтвердили.

В Минфине, отмечают, что, например, цели в кредитном договоре "приобретение жилого помещения и оплата капитального ремонта", "приобретение жилого помещения и потребительские цели", "оплата предварительного договора" не соответствуют закону. По информации ведомства, если по итогам изучения кредитного договора невозможно однозначно определить, что кредитные средства были взяты на цели, соответствующие прописанным в законе, будут запрашиваться дополнительные документы (договор купли-продажи, договор участия в долевом строительстве).

"Если из анализа всех этих документов в совокупности можно установить целевое назначение кредитных средств, которое соответствует закону, по таким кредитам будет приниматься положительное решение", - рассказали в пресс-службе.

Минфин отметил, что ДОМ.РФ уже проводит с банками разъяснения и консультации по данному вопросу, "комплексно подходит к оценке целевого назначения выданных кредитов, запрашивает необходимую для выдачи кредита уточняющую информацию у заемщиков". По информации ДОМ.РФ, со старта программы 25 сентября господдержка по погашению ипотеки одобрена для более 8,3 тыс. многодетных семей.