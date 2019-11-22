Магаданская область готова удовлетворить спрос на жилье по льготной ипотеке

ТАСС, 22 ноября. Вторичный рынок жилья в Магаданской области располагает достаточным количеством квартир, чтобы удовлетворить возможный спрос на льготную дальневосточную ипотеку под 2% годовых. Об этом в пятницу сообщил ТАСС представитель министерства строительства, ЖКХ и энергетики региона.

Президент России Владимир Путин объявил на пятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке о запуске в этом году программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых. Однако федеральные власти выражали беспокойство по поводу того, что на Дальнем Востоке отмечается острая нехватка нового жилфонда. К примеру, в Магаданской области вообще отсутствует первичное жилье. Это во многом становится причиной нехватки кадров в регионах или высоких цен на квартиры в новостройках, как, например, в Сахалинской области.

"Для удовлетворения возможного спроса по льготной ипотеке под 2% на вторичном рынке жилья региона достаточно предложений по продаже жилых помещений различного качества", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что на вторичном рынке жилья в регионе сейчас имеется, предположительно, до 2 тыс. квартир. При этом информация о разрабатываемой льготной ипотеке пока не повлияла на сложившиеся в области цены на жилье.

В министерстве отметили, что, помимо вторичного жилфонда, для желающих купить квартиру в следующем году будет доступно жилье в новом микрорайоне. В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Магаданской области уже началось строительство многоквартирных домов в бухте Нагаева. Планируется ввод 10 тыс. кв. м жилья к концу 2020 года. "Новый жилой комплекс "Нагаевский" рассчитан для расселения колымчан из жилья, признанного аварийным. Но по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова рассматривается возможность выделения части жилого фонда комплекса под реализацию программы льготной дальневосточной ипотеки под 2% годовых", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что в регионе молодым семьям предоставляются специальные социальные выплаты на приобретение жилья. Снижение процентной ставки по ипотеке в будущем позволит большему количеству семей приобрести квартиры.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

О льготной ипотеке

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставки по ипотеке для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Льготная ипотека будет предоставляться во всех регионах Дальнего Востока, ей смогут воспользоваться молодые семьи и получатели участков по программе "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей включительно, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

К молодым семьям будут отнесены те, в которых оба супруга не старше 35 лет (включительно), имеют гражданство РФ и состоят в зарегистрированном браке не менее года. При этом хотя бы один из них должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории субъекта ДФО. Неполные семьи, в которых один родитель до 35 лет и ребенок до 18 лет, также смогут воспользоваться льготной ипотекой.