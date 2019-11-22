Публичные слушания по проектам реновации открываются еще в шести районах Москвы

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Восемь проектов планировки кварталов реновации вынесли на публичные слушания еще в шести районах в Москве. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

"Будущее районов Северное Измайлово, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Головинский и Солнцево по программе реновации обсудят на публичных слушаниях. 22 ноября в шести районах города начинаются публичные слушания по программе реновации. Москвичам представят восемь проектов планировки кварталов и микрорайонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в проектах запланировано создание точек притяжения районов, повышение доступности социальной инфраструктуры, также внимание уделено образовательной инфраструктуре - строительству новых школ и детсадов. Первые этажи жилых домов предполагается выделить под размещение объектов социально-бытового обслуживания: магазинов, аптек и других заведений.

Княжевская уточнила, что с 29 ноября жители смогут ознакомиться с проектами планировки кварталов на экспозициях в этих шести районах, которые будут работать в течение недели. 10 декабря пройдут очные собрания, где проекты будут обсуждаться с разработчиками. Кроме того, с 11 по 18 декабря окружные комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки будут принимать письменные отзывы жителей по проектам.

В пресс-службе председателя Москомархитектуры ТАСС уточнили, что 17 слушаний по проектам кварталов реновации уже проведено, 16 находятся в процессе подведения итогов, 11 в процессе прохождения.