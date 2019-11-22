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Мутко: городской проект АСИ и Росатома напрямую связан с национальным проектом "Жилье"

Вице-премьер добавил, что при реализации проектов в сфере благоустройства необходимо опираться на мнение людей и бизнеса

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Проект Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Росатома "100 городских лидеров" напрямую связан с национальным проектом "Жилье и городская среда" и необходимо координировать исполнение мероприятий нацпроекта с инициативами и мнениями городских лидеров. Такое мнение после встречи с представителями лидерских сообществ из 25 городов России, ставших участниками программы, высказал журналистам вице-премьер Виталий Мутко.

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"Абсолютно прямая связь [между нацпроектом и программой]. Мы сверху ставим задачу, говорим, что 30% населения минимум должны быть вовлечены в вопросы выбора того или иного объекта, городского общественного пространства, дворовых территорий, если это все опирается на людей, поддерживается, то организуется быстрее <…> Я считаю, что здесь прямая связь, и мы должны сделать все, чтобы скоординировать эту работу,… нужно все делать, чтобы мы не шли параллельными дорогами", - сказал он.

Мутко отметил, что при реализации проектов в сфере благоустройства необходимо опираться на мнение людей и бизнеса. "5 млрд рублей мы ежегодно тратим на благоустройство малых городов и исторических поселений. Так давайте их потратим..., опираясь на мнение людей и на инициативы граждан", - добавил вице-премьер.

"100 городских лидеров" - программа Центра городских компетенций АСИ и госкорпорации "Росатом". Цель программы - развитие городских сообществ и их активное включение в процессы изменения российских городов к лучшему. Участниками программы в 2019 году стали представители лидерских сообществ из 25 российских городов, 10 из которых - территории присутствия госкорпорации "Росатом".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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