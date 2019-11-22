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Глава Минстроя заявил, что переход на эскроу-счета проходит лучше ожиданий

Владимир Якушев при этом отметил, что проблемы есть, в частности, банки рассматривают заявки застройщиков на проектное финансирование дольше, чем рекомендуется

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Реформа по переходу на проектное финансирование жилищного строительства, которая началась 1 июля, проходит лучше, чем прогнозировалось, сообщил в пятницу на пресс-конференции глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

"Делать радужные оценки я бы все-таки повременил. Процесс идет, он идет лучше, чем прогнозировали. Нас пугали, что у нас строительство жилья остановится и цены вырастут чуть ли не в полтора раза <…> Пока эти прогнозы не состоялись, но тем не менее мы прекрасно понимаем, что есть проблемы", - сказал он.

В частности, по словам министра, банки рассматривают заявки застройщиков на проектное финансирование дольше, чем рекомендуется. "Есть вопросы, когда маленькие застройщики не могут получать кредиты, потому что банки установили лимиты", - добавил Якушев.

Он подчеркнул, что реформа еще не завершена, и не исключил, что для ее совершенствования в законодательство будут внесены изменения.

Ранее институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ сообщил, что переход на проектное финансирование жилищного строительства не оказал существенного влияния на рост цен на новостройки. По данным ДОМ.РФ, около 20% жилья на территории РФ строится с использованием эскроу-счетов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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