Эксперт: старые дома при переселении из сейсмоопасных зон в Северной Осетии нужно сносить

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 ноября. /ТАСС/. Властям Северной Осетии необходимо сразу планировать снос старых домов при переселении жителей в сейсмоустойчивые дома из сейсмоопасных зон. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, эксперт регионального штаба ОНФ Александр Купцов.

"Мы столкнулись с таким фактом, что при переселении из домов съезжает часть жителей, остальные остаются ждать очереди. Между тем, в высвобожденных помещениях домов, которые преимущественно находятся в густонаселенных районах, возникает опасность возникновения чрезвычайных ситуаций, очень актуальны поджоги, несанкционированные подключения к газовым сетям и, соответственно, риски взрывов. Или за этими домами нужен контроль, или нужно их сносить своевременно", - сказал Купцов.

По словам Купцова, такая практика применяется в некоторых регионах страны, но это должно стать повсеместным. Также после расселения старый дом необходимо передавать застройщику - он должен снести дом таким образом, чтобы можно было вторично использовать стройматериалы. Этот метод сноса также необходимо закрепить в программе, считает эксперт.

Северная Осетия является участником программы по строительству сейсмостойкого жилья. Как сообщал в ноябре замглавы Минстроя РФ Юрий Гордеев, траты на строительство устойчивых домов в сейсмоопасных районах России требуется увеличить примерно в четыре раза - дополнительно на 13 млрд рублей в год.