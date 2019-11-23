Кабмин разрешил использовать материнский капитал для постройки жилья на садовом участке

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект о разрешении использовать средства материнского капитала для строительства или реконструкции жилого помещения, находящегося на садовом участке. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина по итогам заседания правительства, которое прошло 21 ноября.

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"Законопроектом предлагается внести в статью 10 Федерального закона изменения, обеспечивающие возможность направления средств материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке", - отмечается в публикации.

Также законопроект приводит положения 10 статьи Федерального закона в соответствие с нормами федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части перечня документов, необходимых для строительства или реконструкции.