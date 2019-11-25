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Новый микрорайон для учителей и врачей построят вблизи Анадыря к 2022 году

Первый жилой дом введут в эксплуатацию до конца текущего года
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© Марина Лысцева/ТАСС

АНАДЫРЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Новый микрорайон из девяти многоквартирных домов будет построен в поселке Угольные Копи вблизи Анадыря. Первый жилой дом на 11 квартир введут в эксплуатацию до конца текущего года, квартиры в нем получат учителя и врачи, сообщил ТАСС председатель комитета по градостроительству и архитектуре Чукотского автономного округа Алексей Медведев.

В последний раз комплексная многоэтажная застройка в Анадырском районе и в городе Анадыре велась более 30 лет назад. В основном в городе жилые многоквартирные дома возводят точечно.

"У нас сейчас строятся четыре 11-квартирных монолитных дома в поселке Угольные Копи в Анадырском районе, это будет первая очередь нового микрорайона, вся необходимая инфраструктура там уже есть. Вторая очередь предполагает строительство еще пяти аналогичных домов. В рамках программы "по социалке" мы будем выкупать у подрядчика один первый дом для врачей и учителей. Рассчитываем, что уже в январе 2020 года у нас будет передача ключей", - сказал собеседник агентства.

Площадь двухкомнатных квартир составляет около 60 кв. м, все они будут иметь социальную отделку. "Путем долгих переговоров нам удалось договориться с подрядчиком о том, что мы выкупим это жилье для нужд города по 168 тыс. за квадратный метр. Изначально речь шла более чем о 200 тыс. за квадратный метр, однако сумма была снижена. В перспективе при наличии финансирования мы планируем выкупить у подрядчика и остальные квартиры в этом микрорайоне", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что столь высокая стоимость строительства жилья на Чукотке обусловлена особенностями логистики в регионе. Весь строительный материал в Анадырь приходится доставлять морским путем из Владивостока, поскольку собственных предприятий по производству стройматериалов в регионе нет. "У нас на территории округа нет вообще никакого производства строительных материалов, поэтому все материалы завозятся под конкретный объект, конкретным застройщиком. На территории Чукотки он ничего купить не сможет", - пояснил Медведев.

Угольные Копи - крупный поселок - спутник Анадыря, он расположен в Анадырском районе Чукотки в пяти километрах от областного центра. Населенные пункты разделяет Анадырский лиман Берингова моря, перебраться через который летом можно на катере, зимой - по льду, в межсезонье - на вертолете или аэроглиссере (лодке-амфибии на воздушной подушке). В поселке проживает более 3,7 тыс. человек.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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