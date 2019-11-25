Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Цены на столичные новостройки массового сегмента достигли исторического максимума этой осенью. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Ситуация на рынке вызывает тревогу: цены достигли исторического максимума с момента [начала] наблюдений. Если это положение не исправить, то мы можем увидеть резкое падение активности покупателей уже в начале следующего года", - сообщила управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Как уточнили ТАСС специалисты департамента консалтинга компании "БЕСТ-Новострой", "максимальные цены по массовому сегменту новостроек Москвы в целом установились с 2014 года". Это подтвердил и руководитель аналитического центра "Инком-Недвижимость Дмитрий Таганов, который в беседе с ТАСС указал, что средняя стоимость квадратного метра сейчас составляет 177,4 тыс. рублей.

По словам генерального директора девелоперской компании Level Group Кирилла Игнахина, с начала осени цены на массовые новостройки Москвы выросли примерно на 2,5%. "Такого номинального уровня стоимость "квадрата" в Москве достигла впервые в истории рынка. К примеру, еще три года назад стоимость квадратного метра составляла 140-145 тыс. рублей, за три года цена увеличилась примерно на 30 тыс. рублей", - отметил эксперт. В риелторском агентстве "Миэль-Новостройки" сообщили, что за прошедший год (с октября 2018 года) цены в комфорт-классе выросли на 8,4%, в экономклассе - на 10,4%.

По данным Литинецкой, средняя стоимость московской квартиры в новостройках доступных сегментов составляет 10,2 млн рублей, тогда как в конце августа речь шла о 9,8 млн рублей. По словам эксперта, среднестатистическая однокомнатная квартира сейчас обойдется в 7,4 млн рублей, двухкомнатная квартира - в 10,5 млн рублей, трехкомнатная - в 13,9 млн рублей.

Причины роста цен

По мнению генерального директора "Миэль-Новостройки" Натальи Шаталиной, рост цен вызван преимущественно спекулятивными причинами и во многом обусловлен переходом строительной отрасли на новую схему финансирования с использованием счетов эскроу. При этом тренд коснулся даже проектов без эскроу-счетов, вышедших на рынок до 1 июля, отмечают эксперты. "Девелоперы наиболее ликвидных проектов продолжают наращивать цены. Остальные застройщики изменяют стоимость с учетом выросших за последний год издержек", - прокомментировал Игнахин.

Росту стоимости жилья также способствует предновогодний сезон скидок, который скоро начнется, считают опрошенные ТАСС эксперты. "Некоторые застройщики заранее повышают цены, чтобы предложить впоследствии клиентам более привлекательные дисконты", - предупреждает Литинецкая.

Рост будет умеренным

Председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова в беседе с ТАСС рассказала, что в ближайший год на рынке новостроек Москвы ожидается умеренный рост цен в пределах 5-8%. По словам эксперта, помимо названных причин, повышение будет также связано с ростом строительной готовности объектов и с тем, что с экспозиции продолжат вымываться наиболее доступные по ценам лоты малой площади. Сокращающийся объем предложения только подогревает рост цен. Как пояснила Литинецкая, из-за перехода строительной отрасли на новые правила финансирования часть игроков приостановила выход в продажу новых проектов.

"Я полагаю, что текущий уровень цен довольно высокий, уже в грядущий сезон новогодних скидок можно ожидать существенные дисконты, которые несколько нивелируют текущие показатели стоимости. Если снижение ипотечных ставок все-таки приведет к увеличению числа сделок, а это может случиться уже в начале следующего года, то рост цен продолжится", - прогнозирует Игнахин.