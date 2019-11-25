Количество желающих купить здания в Москве в 2019 году возросло почти в четыре раза

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Количество претендентов, участвующих в городских электронных аукционах за право покупки отдельно стоящих зданий, за 11 месяцев 2019 года выросло почти в четыре раза к аналогичному периоду прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба столичного Комплекса экономической политики, подводя предварительные итоги года.

"За 11 месяцев этого года количество желающих приобрести в собственность отдельно стоящие здания напрямую у столицы превысило сотню. С начала года электронные аукционы по продаже отдельно стоящих зданий собрали 111 участников. За аналогичный период прошлого года число претендентов немногим превышало 30", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что имеющиеся на сегодняшний день предложения города позволяют инвесторам вести бизнес в собственном отдельно стоящем здании на территории столицы, площадь которого варьируется от 11 до 6 тыс. кв. м.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, на протяжении нескольких лет конкуренция на аукционах по продаже зданий остается на уровне трех участников за лот.

"Такие стабильные показатели говорят о том, что даже несмотря на увеличение количества городских предложений, число интересующихся столичной недвижимостью также растет на протяжении всего этого времени. В то же время самая высокая активность наблюдалась на торгах за право продажи зданий в центре города. Сразу половина участников аукционов этого года претендовала именно на такие объекты", - уточнил Дегтев.