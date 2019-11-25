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Московских застройщиков обязали прописывать сведения об отделке

В Москомархитектуре отметили, что при этом застройщики не обязаны предоставлять полный дизайн-проект

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Изменения, внесенные в постановление правительства Москвы, обязывают застройщиков прописывать сведения об отделке в многоквартирных домах, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Москомархитектуры. При этом, по словам эксперта, новые требования не предписывают девелоперам строить жилье с отделкой.

Изменения внесены в постановление столичного правительства "Об оптимизации порядка утверждения архитектурно-градостроительных решений (АГР) объектов капитального строительства в городе Москве". СМИ сообщали, что эти изменения якобы обязали московских девелоперов строить жилье с отделкой.

"Согласно новым требованиям, при строительстве новых многоквартирных жилых домов необходимо прописывать чистовую отделку. Квартиры с отделкой позволяют жителям быстрее осуществить переезд и не тратить дополнительные средства на первоначальный ремонт до заселения. При этом архитекторы не обязаны для АГР предоставлять полный дизайн-проект, достаточно описания применяемых решений в пояснительной записке", - сообщили в Москомархитектуре.

Как пояснила ТАСС управляющий партнер риелторской и консалтинговой компании "Метриум", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая, прямого указания строить жилье с отделкой в постановление правительства столицы не внесено.

"Изменение в постановлении <…> предписывает указывать информацию о наличии отделки в пояснительной записке к архитектурно-градостроительному решению жилого комплекса. Речь идет о документе, который сопровождает подробное графическое и чертежное описание будущего здания. Если застройщик планирует построить жилье с отделкой, то информация об отделке и ее элементах (настенные и напольные покрытия, сантехническое или кухонное оборудование, фурнитура) должна оговариваться в пояснительной записке к АГР", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, сейчас застройщики обычно не прописывают в пояснительных записках к архитектурно-градостроительному решению наличие отделки. "Если в пояснительной записке будет упоминаться отделка, то это несколько ограничивает как застройщика, так и покупателя в дальнейших действиях. Скажем, в таком здании уже нельзя будет продавать квартиры свободной планировки, равно как и у клиентов исчезает возможность купить такие квартиры. Таким образом, никаких принципиальных изменений для застройщиков не наступает, и отделка помещений не станет обязательной опцией", - подчеркнула Литинецкая.

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