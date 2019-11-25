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ДОМ.РФ одобрил выплату господдержки по погашению ипотеки для 9 тыс. многодетных семей

В финансовом институте сообщили, что еще 1,5 тыс. заявок, которые были отклонены из-за несоответствия формулировок кредитных договоров условиям программы, будут пересмотрены

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Господдержку на выплату 450 тыс. рублей для погашения ипотеки одобрили для более 9 тыс. многодетных семей. Об этом говорится в сообщении финансового института ДОМ.РФ, который занимается реализацией программы.

С 25 сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок, или последующие дети.

"ДОМ.РФ одобрил более 9 тыс. заявлений кредиторов на погашение ипотечных кредитов заемщиков в сумме до 450 тыс. рублей в рамках реализации мер господдержки многодетных семей, по 6 тыс. заявок средства перечислены в банки", - отмечается в релизе.

По данным финансового института 1,5 тыс. заявок, которые были отклонены из-за несоответствия формулировок кредитных договоров условиям программы, будут пересмотрены.

Ранее Минфин и ДОМ.РФ предложили банкам внести изменения в форму кредитного договора по ипотеке во избежание отказов на выплату многодетным семьям 450 тыс. рублей для погашения кредитов. В Минфине отметили, что закону не соответствуют такие цели в кредитном договоре, как, например, приобретение жилого помещения и оплата капитального ремонта, приобретение жилого помещения и потребительские цели, оплата предварительного договора.

Если по итогам изучения кредитного договора невозможно однозначно определить, что кредитные средства были взяты на цели, соответствующие прописанным в законе, будут запрашиваться дополнительные документы (договор купли-продажи, договор участия в долевом строительстве), добавили в ДОМ.РФ.

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