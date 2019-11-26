Эксперт: объем инвестиций в российскую недвижимость увеличится на 9% по итогам 2019 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в российскую недвижимость увеличится на 9% - до 260-280 млрд рублей по итогам 2019 года, сообщил во вторник журналистам управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

"Мы ожидаем увеличение объема инвестиций в российскую недвижимость до 260-280 млрд рублей, что на 9% превышает показатель прошлого года (в 2018 году - 248 млрд рублей - прим. ТАСС)", - сказал он, отметив, что рост произошел в основном за счет региональных объектов.

Эксперт добавил, что в Москве прогнозируется сохранение объемов на уровне прошлого года - около 180 млрд рублей (в 2018 году - 181 млрд рублей). Доля иностранных инвестиций - 10%.

"В Москве с точки зрения инвестиций мы рекордов больших не видим. Рынок инвестиций будет примерно таким же, как и в прошлом году по объему", - сказал Новиков.