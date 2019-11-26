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Реновация
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Переселение по программе реновации началось в Центральном округе Москвы

По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, ситуация с подготовкой по программе реновации в ЦАО тяжелая из-за нехватки стартовых площадок

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Первые жители центра Москвы начали получать ключи от новых квартир в рамках программы реновации. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник управления реновации департамента строительства столицы Александр Потехин.

"Подготовлен к переселению дом в столичном районе Камушки по адресу: Мукомольный проезд, дом 2. Здесь есть в шаговой доступности весь городской транспорт: метро, Московское центральное кольцо, электрички, остановки наземного транспорта. Все инженерные коммуникации подготовлены. Первым жителям уже начали выдавать смотровые ордера, они могут начать переезжать в новые квартиры", - сказал он.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что первые переселения по программе реновации на территории Центрального административного округа (ЦАО) Москвы начнутся осенью 2019 года с Мукомольного проезда. По его словам, в целом ситуация с подготовкой по программе реновации в ЦАО тяжелая: нехватка стартовых площадок не позволяет расселить в первую волну ряд пятиэтажек.

О жилом комплексе

Потехин уточнил, что пока в новый дом начали переезжать жители четырех пятиэтажек района Камушки. Всего выдано 211 смотровых ордеров, согласие получено от 170 семей. С 27 ноября запланирована выдача смотровых ордеров еще 242 семьям, проживающих в других домах района.

Комплекс состоит из пяти корпусов, всего в нем 1,5 тыс. квартир общей площадью 83,6 тыс. кв. м. Материалы фасадов - контрастные, за основу взят белый цвет. Корпуса между собой отличаются не только цветовыми решениями, но и этажностью. Так, в самом низком - восемь этажей, в самом высоком - 48.

Для комфорта будущих владельцев квартир предусмотрена подземная двухуровневая автостоянка на 250 машиномест, несколько детских площадок, места для тихого отдыха, лавочки и пешеходные дорожки, широкие входные группы. Также на клумбах высадили молодые деревья и кустарники. Для безопасности жильцов на территории комплекса установили камеры видеонаблюдения и опоры освещения. Квартиры жители получили уже с отделкой. В каждой из них установлены датчики пожарной сигнализации, регулируемые радиаторы отопления. На территории комплекса заработает и детский сад на 120 мест, в шаговой доступности находится несколько школ.

Помещения первого этажа - нежилые. Они рассчитаны на размещение точек ритейла и бытового обслуживания, салонов красоты, творческих кружков и спортивных секций. Дом находится на территории "Большого сити", в 600 м располагается станция метро "Шелепиха" и одноименная остановка МЦК, железнодорожная платформа "Тестовская", от которой можно за семь минут доехать до площади Тверская Застава.

О программе реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн горожан. По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.

В новость были внесены изменения (13:59 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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