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Эксперт: ввод офисов в Москве утроится в 2019 году

Предполагается, что совокупный объем предложения офисов в столице составит 16,8 млн кв. м по итогам 2019 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ввод офисов в Москве по итогам 2019 года втрое превысит показатели прошлого года. Об этом во вторник сообщил журналистам директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков.

"Объем новых офисных площадей более чем в три раза превысит значение 2018 года и достигнет 418 тыс. кв. м (год назад было 125 тыс. кв. м - прим. ТАСС)", - сказал эксперт.

Как отмечают в Knight Frank, совокупный объем предложения офисов в Москве по итогам 2019 года ожидается на уровне 16,8 млн кв. м. За год общий объем предложения увеличился на 2,6%. По данным экспертов компании, к 2022 году к вводу анонсировано 1,2 млн кв. м офисов.

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