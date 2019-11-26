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Совфед поддержит решение по освобождению компенсаций дольщикам от НДФЛ

Как сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, сенаторы "много раз выступали за это"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации поддержит предложение об освобождении от подоходного налога компенсационных выплат для обманутых дольщиков. Об этом заявила по вторник председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Наконец-то, логика, смысл, разум - все тут к месту. Как можно? Государство дает людям компенсационные выплаты, речь сейчас идет в том числе о компенсационных выплатах для обманутых дольщиков из фонда. И потом 13% этих средств забирает обратно. Просто абсурд был. Конечно, мы поддержим, много раз выступали за это", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-24".

Она подчеркнула, что теперь не останется такого рода пособий, компенсационных и иных выплат, с которых взимался бы подоходный налог. "Это будет последнее решение, которое позволит закрыть эту тему", - добавила спикер Совфеда.

Выступая на съезде партии "Единая Россия", премьер-министр Дмитрий Медведев выступил за освобождение от НДФЛ выплат обманутым дольщикам и другим пострадавшим гражданам.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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