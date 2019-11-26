Банк ДОМ.РФ снизил первоначальный взнос до 10% для подтверждающих доходы выпиской из ПФР

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ снизил размер первоначального взноса с 15% до 10% и ставку по ипотеке на 0,2 процентных пункта для тех, кто подтверждает доходы выпиской из Пенсионного фонда России, сообщила во вторник пресс-служба банка.

Такие клиенты могут рассчитывать на минимальные ставки - 8,3% на первичном рынке, 8,8% на вторичном рынке и 8,5% по программе рефинансирования.

"По нашим оценкам, получить ипотеку с минимальной ставкой могут до 50% наших клиентов. Еще одно изменение - уменьшение первоначального взноса до 10%. Это позволит повысить доступность ипотеки для более широкого круга заемщиков", - сказал директор по кредитным продуктам банка Игорь Ларин, чьи слова приводит пресс-служба.

Для оформления кредита заемщикам не потребуются такие документы, подтверждающие доход и занятость, как справка 2-НДФЛ и трудовая книжка. Выписку из Пенсионного фонда РФ можно заказать у менеджера банка дистанционно или лично. Заемщику необходимо быть зарегистрированным на портале государственных услуг и иметь подтвержденную учетную запись. Сотрудники банка готовы помочь в регистрации на портале госуслуг и подтвердить учетную запись без посещения МФЦ.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. В его задачи, в частности, входит проектное финансирование застройщиков жилья.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.