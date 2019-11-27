Минстрой представит первые данные индекса цифрового развития городов к концу года

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ планирует представить первые результаты оценки индекса "IQ городов", который охватит 177 населенных пунктов России, до начала 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в среду на полях дальневосточного форума "Умный город - комфортная среда для жизни" в Якутске заместитель министра Максим Егоров.

"Если все будет хорошо, если мы соберем все данные с городов, мы надеемся, что к концу года мы первую прикидку, первый драфт сделаем", - сказал Егоров.

Индекс "IQ городов" рассчитают на основе совокупности показателей по 10 направлениям цифровой трансформации городского хозяйства. Среди них: городское управление, инновации для городской среды, интеллектуальные системы общественной безопасности, инфраструктура сетей связи, умное жилищно-коммунальное хозяйство, умный городской транспорт, интеллектуальные системы экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат. Данные индекса будут использовать, в том числе, для определения приоритетности финансирования проектов, реализуемых в рамках "Умного города".

Ведомственный проект Минстроя "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте задействованы все населенные пункты с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также, по желанию субъекта, города с меньшим количеством жителей.

Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации этого проекта.