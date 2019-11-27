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Более 650 семей дольщиков в Волгоградской области получили квартиры с начала года

Глава региона Андрей Бочаров отметил, что власти ставят задачу обеспечить жильем еще более 800 семей

ВОЛГОГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Более 650 семей обманутых дольщиков в Волгоградской области получили квартиры с начала 2019 года, сообщил в среду журналистам губернатор региона Андрей Бочаров на выездном совещании на площадке самого крупного долгостроя региона в ЖК "Парк Европейский".

"В этом году 656 семей получили жилье: мы ставим задачу еще более 800 семей обеспечить жильем. На следующий год остаются еще 30 домов, по семи из которых еще нет решения", - сказал Бочаров.

В ходе осмотра домов проблемного жилого комплекса губернатор предложил провести совещание по вопросу защиты прав обманутых дольщиков в первом квартале 2020 года. Глава региона отметил, что с 2014 года почти 5 тыс. семей дольщиков получили жилье, сданы 57 многоквартирных домов.

"Мы должны будем понимать, откуда будут источники финансирования, чтобы достроить эти дома. Или определить, что необходимо делать, если достроить их невозможно", - уточнил Бочаров.

В пресс-службе главы региона ТАСС напомнили, что в конце 2018 года был принят губернаторский закон "О мерах по защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Волгоградской области", согласно которому возведение новостроек в регионе находится на жестком контроле администрации и контрольно-надзорных органов.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал в ближайшие годы избавиться от такого позорного явления как "обманутые дольщики", не навредив при этом строительной отрасли.

Теги
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская область
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