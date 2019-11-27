ЦБ проведет консультации по ужесточению выдачи ипотеки

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Банк России планирует в будущем обсудить с банковским сообществом вопрос установления надбавок по коэффициентам риска для ипотечных кредитов в зависимости от уровня долговой нагрузки заемщиков. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в ходе круглого стола в Ассоциации российских банков (АРБ).

"В части ипотеки также (как в необеспеченном потребительском кредитовании - прим. ТАСС) наблюдается дифференциация риска и уровня долговой нагрузки, что вполне очевидно. Чем больше нагрузка, тем больше риск. Поэтому мы тоже планируем в будущем консультироваться с банковским сообществом в целом насчет установления надбавок и по ипотеке тоже", - сказала она.

"Что касается автокредитов, то рисков в этом сегменте мы не видим", - добавила Данилова.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ипотеку нельзя наращивать "бездумно", так как это опасно для экономики. Она отметила, что для ЦБ важно, чтобы ипотека росла устойчиво, не создавая рисков. Набиуллина напомнила, что в 2018 году ипотека показала рекордные темпы роста: ипотечный портфель вырос более чем на 23%. С января по октябрь 2019 г. прирост ипотечного портфеля составил около 20%.

Показатель долговой нагрузки

Российские банки с 1 октября обязаны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о необеспеченном кредите на сумму от 10 тыс. руб. Также ЦБ установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным. Такие меры приняты Банком России для того, чтобы не допустить "разрастания пузыря" на рынке необеспеченного потребительского кредитования.