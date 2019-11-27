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Логотип от Артемия Лебедева может появиться на фасаде Башни "Федерация" весной

Генеральный директор ЗАО "Башня Федерация" Михаил Смирнов отметил, что старому логотипу башни уже 13 лет, он потерял актуальность

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новый логотип от Артемия Лебедева может появиться на фасаде Башни Федерация в ММДЦ "Москва-Сити" весной 2020 года. Об этом в среду сообщил журналистам генеральный директор ЗАО "Башня Федерация" Михаил Смирнов.

"Мы утвердили новый логотип, заказали у студии Артемия Лебедева эту работу. Новый логотип напоминает стилизованную букву Ф. Мы попробуем весной, если будет получаться красиво, разметить этот логотип на самом верху башни", - сказал он.

По словам Смирнова, старому логотипу башни уже 13 лет, он потерял актуальность. Стоимость логотипа он раскрывать отказался.

Комплекс высотных зданий "Федерация" построен на 13-м участке "Москва-Сити", состоит из небоскребов - башни "Запад" и башни "Восток" (самые высокие жилые апартаменты в Европе). Общая площадь объекта - 443 тыс. кв. м. Высота башни "Запад" - 242 метра, "Восток" - 374 метра.

"Москва-Сити" расположен в Пресненском районе на берегу Москвы-реки. Строительство первых объектов "Сити" - моста "Багратион" через Москву-реку и 104-метровой башни "2000" на набережной Тараса Шевченко началось в 1996 году.

Площадь территории "Сити" - 60 га, планируется, что после завершения строительства общая площадь всех объектов на его территории достигнет 4 млн кв. м.

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