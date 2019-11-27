Логотип от Артемия Лебедева может появиться на фасаде Башни "Федерация" весной

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новый логотип от Артемия Лебедева может появиться на фасаде Башни Федерация в ММДЦ "Москва-Сити" весной 2020 года. Об этом в среду сообщил журналистам генеральный директор ЗАО "Башня Федерация" Михаил Смирнов.

"Мы утвердили новый логотип, заказали у студии Артемия Лебедева эту работу. Новый логотип напоминает стилизованную букву Ф. Мы попробуем весной, если будет получаться красиво, разметить этот логотип на самом верху башни", - сказал он.

По словам Смирнова, старому логотипу башни уже 13 лет, он потерял актуальность. Стоимость логотипа он раскрывать отказался.

Комплекс высотных зданий "Федерация" построен на 13-м участке "Москва-Сити", состоит из небоскребов - башни "Запад" и башни "Восток" (самые высокие жилые апартаменты в Европе). Общая площадь объекта - 443 тыс. кв. м. Высота башни "Запад" - 242 метра, "Восток" - 374 метра.

"Москва-Сити" расположен в Пресненском районе на берегу Москвы-реки. Строительство первых объектов "Сити" - моста "Багратион" через Москву-реку и 104-метровой башни "2000" на набережной Тараса Шевченко началось в 1996 году.

Площадь территории "Сити" - 60 га, планируется, что после завершения строительства общая площадь всех объектов на его территории достигнет 4 млн кв. м.