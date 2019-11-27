Власти Поморья до конца 2021 года достроят шесть проблемных домов для обманутых дольщиков

АРХАНГЕЛЬСК, 27 ноября. /ТАСС/. Шесть проблемных домов для обманутых дольщиков достроят в Архангельской области до конца 2021 года. Об этом сообщил в среду на заседании координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей руководитель инспекции государственного строительного надзора региона Алексей Попов.

"Благодаря реализации утвержденной правительством региона дорожной карты, предусматривающей меры по восстановлению прав граждан, до конца года из списка будут исключены 11 домов, еще четыре - в следующем году, остальные два - до конца 2021 года", - сказал он. Попов напомнил, что всего в реестре проблемных строек Поморья на данный момент числится 17 объектов.

В свою очередь губернатор области Игорь Орлов пояснил, что, по данным на 1 ноября текущего года, уже восстановлены права 428 обманутых дольщиков. "За этими цифрами благополучие каждого конкретного человека, необходимо продолжить эту работу, при этом обратив внимание на корректность списков, чтобы все, кто пострадал от недобросовестных застройщиков, либо получили жилье, либо соответствующую компенсацию", - подчеркнул глава региона.

В пресс-службе областного правительства пояснили, что проблему обманутых дольщиков постепенно удается решать, в том числе благодаря принятию регионального закона о предоставлении инвесторам, взявшимся за завершение проблемных строек, дополнительных земельных участков без проведения торгов. "В обмен на указанную преференцию инвестор обязуется завершить объект и предоставить квартиры гражданам, обманутым прежним застройщиком, либо выплатить компенсацию в размере внесенной доли", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что защитить интересы граждан призваны вступившие в силу в июне текущего года изменения федерального законодательства. Они, в частности, не допускают использования застройщиком средств дольщиков вплоть до момента введения объекта в эксплуатацию. При этом по старой схеме в регионе сегодня возводятся порядка 80 домов, строительство которых было начато ранее.