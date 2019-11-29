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Росреестр за 9 месяцев зарегистрировал в новостройках на 16% больше прав собственности

По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель увеличился с 423 тыс. до 490 тыс.

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Число прав собственности граждан по договорам долевого участия, которые зарегистрировал Росреестр, выросло на 16% за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 423 тыс. до 490 тыс. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Количество зарегистрированных прав собственности физических лиц на основании договоров долевого участия за 9 месяцев 2019 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - с 423 тыс. до 490 тыс.", - говорится в сообщении.

По данным Росреестра, всего за январь-сентябрь 2019 года в России зарегистрировано более 607 тыс. договоров долевого участия, в них также входят 16,3 тыс. договоров, заключенных с использованием счетов эскроу. За этот период больше всего договоров Росреестр зарегистрировал в Санкт-Петербурге - 46,5 тыс. договоров (на 13% больше, чем годом ранее), а также в Москве - 39,6 тыс. договоров (рост на 42%) и Краснодарском крае - 38,3 тыс. договоров (рост на 18%).

Наименьшее количество договоров долевого участия зарегистрировано за январь-сентябрь в Еврейской автономной области - 31 договор (на 31% меньше, чем годом ранее), Республике Тыва - 8 договоров, Камчатском крае - 2 договора (падение на 92%), Ненецком автономном округе - 1 договор (падение на 98%). Росреестр не зарегистрировал ни одного ДДУ в Магаданской области и Чукотском автономном округе.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Также, согласно критериям, которые правительство утвердило в апреле 2019 года, не переходить на новую систему финансирования могут проекты, строительная готовность которых составляет не менее 30%, а объем привлеченных средств по договорам участия в долевом строительстве - 10% и более. Отдельные критерии строительной готовности прописаны для проектов комплексного освоения территории, системообразующих организаций, а также для застройщиков, которые достраивают проблемные объекты с обманутыми дольщиками.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКамчатский крайКраснодарский крайТываМагаданская областьЕврейская автономная областьНенецкий автономный округЧукотский автономный округ
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