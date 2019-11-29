{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число помещений для расчета налога от кадастровой стоимости в Москве вырастет в 2020 году

Всего в перечень включены около 33 тыс. объектов совокупной площадью 94,4 млн кв. м

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Число объектов нежилой недвижимости, налог на имущество по которым в 2020 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, вырастет на 14,6% к уровню 2019 года, их перечень утвержден правительством Москвы, сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

В Москве с 2014 года начался перевод торгово-офисной недвижимости на налогообложение от кадастровой стоимости, которая отражает реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения. Для того, чтобы переход был плавным, город установил пониженные налоговые ставки - от 0,9% в 2014 году до 2% с 2023 года.

"В перечень включены торговые, офисные объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания - всего около 33 тыс. объектов совокупной площадью 94,4 млн кв. м. По сравнению с 2019 годом число объектов в перечне увеличилось на 14,6%", - говорится в сообщении.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, расширение перечня связано с плановой работой Госинспекции по недвижимости по выявлению дополнительных объектов, фактически используемых для торгово-офисных целей.

Глава столичного департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов, которого также цитирует пресс-служба, добавил, что в Москве создана сбалансированная система льгот для включенных в перечень торгово-офисных объектов, которые относятся к социально-значимым либо производственным сферам деятельности с более низкой доходностью по сравнению с коммерческой недвижимостью. "Общая сумма налоговых льгот, предоставленных бизнесу за 2018 год, составила около 7 млрд рублей в отношении 5 тыс. объектов недвижимости", - сообщил Тихонов.

Реклама на ТАСС
Росреестр за 9 месяцев зарегистрировал в новостройках на 16% больше прав собственности
По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель увеличился с 423 тыс. до 490 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС