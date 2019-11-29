Число помещений для расчета налога от кадастровой стоимости в Москве вырастет в 2020 году

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Число объектов нежилой недвижимости, налог на имущество по которым в 2020 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, вырастет на 14,6% к уровню 2019 года, их перечень утвержден правительством Москвы, сообщила в пятницу пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

В Москве с 2014 года начался перевод торгово-офисной недвижимости на налогообложение от кадастровой стоимости, которая отражает реальную стоимость объектов и обеспечивает справедливые условия налогообложения. Для того, чтобы переход был плавным, город установил пониженные налоговые ставки - от 0,9% в 2014 году до 2% с 2023 года.

"В перечень включены торговые, офисные объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания - всего около 33 тыс. объектов совокупной площадью 94,4 млн кв. м. По сравнению с 2019 годом число объектов в перечне увеличилось на 14,6%", - говорится в сообщении.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, расширение перечня связано с плановой работой Госинспекции по недвижимости по выявлению дополнительных объектов, фактически используемых для торгово-офисных целей.

Глава столичного департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов, которого также цитирует пресс-служба, добавил, что в Москве создана сбалансированная система льгот для включенных в перечень торгово-офисных объектов, которые относятся к социально-значимым либо производственным сферам деятельности с более низкой доходностью по сравнению с коммерческой недвижимостью. "Общая сумма налоговых льгот, предоставленных бизнесу за 2018 год, составила около 7 млрд рублей в отношении 5 тыс. объектов недвижимости", - сообщил Тихонов.