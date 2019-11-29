В Кабардино-Балкарии планируют построить по нацпроекту 700 тыс. кв. метров жилья

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" в Кабардино-Балкарии (КБР) предусматривает строительство к 2024 году 700 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Кабардино-Балкарию вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Радуют прежде всего социальные объекты. Новый микрорайон, который здесь создается, - это новый стандарт качества. И школа, и детский сад, и комплексное освоение территории. Конечно, объемы большие, до 2024 года республика, по нашим прогнозам, должна построить под 700 тыс. кв. метров жилья", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что в регионе в течение ближайших пяти лет "достаточно большие изменения должны произойти, потому республика участвует во всех 12 нацпроектах".

В свою очередь министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев пояснил журналистам, что вице-премьеру были показаны социальные и сельскохозяйственные объекты, которые строят в рамках региональной подпрограммы госпрограммы социально-экономического развития округа.

"Это хорошие, перспективные проекты, очень рентабельные, которые будут давать новые рабочие места, которые будут приносить прибыль республике и стране в целом. Таких объектов у нас шесть на этот год по программе социально-экономического развития. Мы работаем и с Корпорацией развития Северного Кавказа, отбираем новые проекты", - сказал министр.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.