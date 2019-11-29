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Средняя ставка по ипотеке в октябре составила 9,4%

В Банке России отметили, что это минимальное значение за два года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта - до 9,4% годовых, следует из статистики Банка России. Это минимальное значение за два года, сообщил регулятор.

В документе указано, что в октябре выдано 118,6 тыс. ипотечных кредитов (на 13,4% больше, чем в сентябре) на общую сумму 271,3 млрд рублей.

Всего с начала года выдано 1 млн 8,01 тыс. ипотечных кредитов, что на 14,2% меньше по сравнению с прошлым годом (1,174 млн).

Совокупный ипотечный портфель банков РФ за январь - октябрь 2019 года достиг 7,27 трлн рублей, увеличившись по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 17,89%.

Объем просроченной задолженности с начала года составил 72,9 млрд рублей.

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