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Самарские власти разработают меры дополнительного субсидирования первичного рынка ипотеки

В регионе наблюдается падение темпов строительства жилья

ТАСС, 29 ноября. Власти Самарской области, где наблюдается падение темпов строительства жилья, приступили к разработке региональной программы дополнительного субсидирования первичного рынка ипотеки, сообщили ТАСС в министерстве строительства области.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко обратился в Банк России и Минфин с просьбой выявить причины падения объемов выдачи ипотечных кредитов в Ленинградской, Кировской, Томской и Самарской областях. Он отметил, что снижение объемов выдачи происходит в основном в тех регионах, где также снизились объемы строительства нового жилья.

"Осознаем трудности, имеющиеся в строительном комплексе региона, связанные, прежде всего, с падением спроса на первичном рынке жилья. Именно на это направлены наши основные усилия. Разрабатываем региональную программу дополнительного субсидирования первичного рынка ипотеки - с 7,8% до 5%", - сообщили в ведомстве.

Власти Самарской области неоднократно сообщали, что заявленный на этот год для региона целевой показатель (около 2 млн кв. м жилья) является завышенным и есть риск его недостижения, информация об этом направлялась в Минстрой РФ. За 10 месяцев этого года введено 1,032 млн кв. м жилья - это 52% от плана по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"Трудности обусловлены стабильным объемом ввода жилья на протяжении пяти последних лет, создавшим на территории региона ситуацию, при которой предложения на рынке превышает спрос у платежеспособного населения. По состоянию на начало 2019 года на первичном рынке оставалось нереализованными не менее 350 тыс. кв. м введенного жилья, в конце первого полугодия 2019 года - не менее 300 тыс. кв. м. А также [трудности связаны] с увеличением доли сделок на вторичном рынке жилья", - пояснили в региональном минстрое.

При этом рынок ипотечного кредитования в регионе продолжает развиваться, сообщили ТАСС в отделении ЦБ РФ по Самарской области. "В частности, растет портфель по ипотечным кредитам. По состоянию на 1 октября 2019 года он составил 136,8 млрд рублей, увеличившись на 12,9% по сравнению с аналогичной датой прошлого года", - говорится в сообщении.

Ситуация в Ленинградской и Кировской областях

В Ленинградской области падение темпов строительства жилья связывают с отставанием создания объектов социальной инфраструктуры в новостройках. "Задача властей Ленинградской области на ближайшие несколько лет - ликвидация дисбаланса социальных объектов и жилья в новостройках региона. После того, как отставание будет устранено, область продолжит наращивать темпы жилья", - приводит пресс-служба правительства Ленинградской области слова губернатора региона Александра Дрозденко. В 2020 году в регионе запланирован ввод 2,4 млн кв. м. жилья, предусмотрен ввод в эксплуатацию 18 объектов образования.

В Министерстве строительства Кировской области ТАСС пояснили, что снижением темпов ввода жилья носит временный характер. "За январь-сентябрь 2019 года в Кировской области введено 335 тыс. кв. м, что составляет 88% к аналогичному периоду прошлого года. В стадии строительства находится около 100 многоквартирных жилых домов общей площадью более 1 млн кв. м жилья. По данным застройщиков и муниципальных образований Кировской области, ввод жилья по итогам в 2019 году составит 554 тыс. кв. м или 101% к 2018 году. Таким образом, отставание носит временный характер и будет ликвидировано к концу 2019 года", - отметили в ведомстве.

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