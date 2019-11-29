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ДОМ.РФ прогнозирует продолжение тренда на снижение ипотечных ставок в 2020 году

По итогам первого квартала ставки достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений, сообщают в ДОМ.РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Снижение ипотечных ставок продолжится в первом квартале 2020 года, что приблизит показатель к уровню, заложенному в нацпроекте "Жилье и городская среда". Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Ранее Банк России опубликовал статистику, согласно которой средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта - до 9,4% годовых. По данным регулятора, это минимальное значение за два года.

"Этот уровень ставок отразится в фактических ставках выдачи в начале 2020 года. По итогам первого квартала будущего года ставки достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений и приблизятся к целевому уровню, определенному национальным проектом "Жилье и городская среда на 2020 год (8,7%)", - отмечается в сообщении.

По данным Банка России, всего с начала 2019 года выдано 1 млн 8,01 тыс. ипотечных кредитов. Это на 14,2% меньше по сравнению с прошлым годом. Совокупный ипотечный портфель банков РФ за 10 месяцев 2019 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 17,89% и достиг 7,27 трлн рублей. Объем просроченной задолженности с начала года составил 72,9 млрд рублей.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. Паспортом национального проекта "Жилье и городская среда" предусмотрено, что средний уровень ставок в 2019 году должен составить 8,9%, в 2020 году - 8,7%.

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Россия
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Средняя ставка по ипотеке в октябре составила 9,4%
В Банке России отметили, что это минимальное значение за два года
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