Минстрой ожидает среднегодовую ипотечную ставку в 10,1% на конец 2019 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ ожидает, что среднегодовая ипотечная ставка по итогам 2019 года составит 10,1%. Об этом в понедельник журналистам сказал глава ведомства Владимир Якушев на XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций

"По тем прогнозам, которые на сегодняшний день есть, ипотечная ставка, которую мы ожидаем на конец года, должна быть порядка 10,1%. Мы говорим о средней ипотечной ставке, а не о минимальной или максимальной", - отметил он.

Тем временем, месячная динамика свидетельствует о снижении ставок по ипотеке в российских банках. Так, средневзвешенная ставка по ипотеке в октябре 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта за месяц - и по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 9,4% годовых.

Как ранее сообщал ТАСС, в 2018 году ставка по ипотеке впервые за всю историю опустилась ниже 10% годовых. Однако в конце 2018 и начале 2019 года банки пересматривали свои ипотечные программы вслед за корректировкой ключевой ставки. Тогда кредитные организации с наибольшей долей рынка - Сбербанк и ВТБ - объявили о повышении своих ставок на 1% (до 10,8%) и 0,6% (до 10,1%) соотвественно.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. Паспортом национального проекта "Жилье и городская среда" предусмотрено, что средний уровень ставок в 2019 году должен составить 8,9%, в 2020 году - 8,7%.