МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Техническая экспертиза аварийного жилья станет обязательной на территории России. Это следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление вводит основание для признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - техэкспертизу.

"Слово "комиссия" заменить словами "соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления", - говорится в постановлении.

Как пояснил ТАСС ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, речь идет о возрождении системы технического учета жилищного фонда бюро технической инвентаризации (БТИ). По его словам, сроки пока не определены, постановление "в целом вводит техучет как систему". "Сейчас дом признают аварийным на глазок по заключению комиссии, которая состоит из представителей органов власти и собственников дома. Теперь это будут делать не только кадастровые инженеры, но и БТИ. Возможно, учредят какие-то другие региональные органы. Таким образом, техэкспертиза аварийного жилья станет обязательной в России. И только после нее можно будет признать дом аварийным", - сказал он. Эксперт напомнил, что БТИ перестали осуществлять функции технического учета с 2008 года. По его словам, в результате сбор достоверной информации о состоянии домов был проблематичным. "Совершались ошибки, связанные с признанием многоквартирных домов аварийными и включением их в программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда", - пояснил он.

Согласно постановлению, основанием для признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является аварийное техническое состояние несущих строительных конструкций или многоквартирного дома в целом - повреждения и деформации, свидетельствующие "об исчерпании несущей способности и опасности обрушения многоквартирного дома, и (или) кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости многоквартирного дома".

По словам Склянчука, постановление также касается дачной амнистии. "То есть полномочия специалистов БТИ будут касаться и выдачи заключения о признания самостроя ИЖС, потому что дачные объекты могут быть тоже аварийными и подлежащими сносу при изъятии земельного участка для муниципальных и государственных нужд", - пояснил он.