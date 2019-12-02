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В Минпросвещения заявили, что обеспечение сирот жильем требует порядка 247 млрд рублей

Замминистра просвещения Татьяна Синюгина сообщила, что в 2019 году из бюджета на решение этой проблемы выделили более 7 млрд рублей, со стороны регионов - порядка 28 млрд

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Порядка 247 млрд рублей необходимо, чтобы обеспечить жильем всех сирот в России, стоящих в очереди на его получение с 18 лет. Об этом в понедельник на пленарном заседании Всероссийского форума приемных семей заявила замминистра просвещения России Татьяна Синюгина.

"У нас общая очередь - 277 тыс., а тех, кому уже исполнилось на 1 декабря 18 лет, - 186 тыс. Для того чтобы одномоментно всех тех, кто стоит на очереди с 18 лет, обеспечить жильем, нам потребуется 247 млрд рублей", - сообщила Синюгина.

Она добавила, что в этом году из бюджета на решение этой проблемы выделено 7 млрд 100 млн рублей, со стороны регионов - порядка 28 млрд.

"Мы видим, что ежегодно только 25 тыс. наших очередников жилье получают", - добавила замминистра.

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Россия
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