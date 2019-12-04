Первые семь аварийных домов расселили под Тулой по нацпроекту "Жилье и городская среда"

ТУЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Ключи от новых квартир в среду получили 140 жителей города Алексина Тульской области, которых переселили из аварийного жилья по программе, входящей в нацпроект "Жилье и городская среда". Расселены первые семь непригодных для проживания домов из более чем 300, включенных в программу, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня в Алексине вручены ключи от новых квартир 52 семьям, это в общей сложности 140 человек. Они проживали в семи аварийных домах, которые первыми в этом году были расселены. На эти цели по нацпроекту "Жилье и городская среда" было выделено более 119 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Программа расселения аварийных домов в регионе разделена не несколько этапов. В этапе 2019-2020 годов участвуют Веневский, Заокский, Кимовский, Узловский районы, города Алексин, Донской, Новомосковск и Тула. "В рамках этого этапа квартиры получат порядка 900 человек. А всего до 1 сентября 2025 года планируется расселить 315 аварийных домов общей площадью более 107 тыс. кв. метров. В новое жилье переедут более 5 тыс. человек", - отметили в пресс-службе.

Общий объем финансирования программы на 2019-2025 годы составляет 4,1 млрд рублей, это средства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Тульской области.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.