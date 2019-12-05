Дом.РФ: доступность проектного финансирования в России не зависит от размера застройщика

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 20% жилья возводится в России с применением счетов эскроу, при этом все девелоперы вне зависимости от площади строящегося жилья имеют равный доступ к проектному финансированию. Об этом говорится в исследовании аналитического центра Дом.РФ "Обзор рынка многоквартирного жилищного строительства Российской Федерации".

Ранее малые региональные застройщики высказывали опасения об отказах в банках в предоставлении проектного финансирования, в частности, из-за небольшого объема кредитования.

"Не выявлено зависимости между доступностью проектного финансирования с использованием счетов эскроу и размером (площадью строящегося жилья) застройщика. Уровень проникновения [механизма счетов эскроу] в сегменте крупных, средних и малых застройщиков составляет 21-25%", - говорится в исследовании.

Так, у восьми крупных девелоперов доля строящегося жилья с привлечением проектного финансирования составляет 24,6%, в группе средних строительных компаний - 23% (490 компаний), среди малых застройщиков - 21,5% (2 тыс. компаний). Доля проектов с использованием счетов эскроу у двух системообразующих застройщиков (ПИК и ЛСР) составляет 11,8%. Этот статус дает компаниям льготные условия при переходе на счета эскроу.

Статистика по регионам

Кроме того, анализ не выявил зависимости между размером населенного пункта и уровнем использования счетов эскроу. В крупных и малых городах и других населенных пунктах уровень сопоставим и составляет 20-23%. Всего, согласно исследованию, на 1 декабря в России велось долевое строительство 113,1 кв. м жилья. С использованием счетов эскроу возводится 21,5% жилья (24,3 млн кв. м).

Лидерами по объему строительства жилья являются Москва (16,4 млн кв. м), Санкт-Петербург (13,6 млн кв. м) и Московская область (12,3 млн кв. м). При этом в четырех регионах - Еврейской автономной области, Карачаево-Черкесии, Магаданской области и Чукотском автономном округе - долевое строительство жилья не ведется.

Как подсчитали в аналитическом центре ДОМ.РФ, десять крупнейших застройщиков возводят 22,2 млн кв. м жилья, или 20% от общего объема строительства. К таким девелоперам, в частности, относятся ГК "ПИК" (7,4 млн кв. м), Группа ЛСР (3,6 млн кв. м), SetlGroup (2,9 млн кв. м), Ingrad (1,5 млн кв. м), ЦДС (1,4 млн кв. м).

Кредитование застройщиков

Согласно исследованию, из 24,3 млн кв. м жилья, которое строится по счетам эскроу, на проекты площадью 13,9 млн кв. м кредиты выдал Сбербанк, на 3,2 млн кв. м - ВТБ и на 2,6 млн кв. м - Банк ДОМ.РФ.

Генеральный директор Института развития строительной отрасли Кирилл Холопик, комментируя исследование аналитического центра ДОМ.РФ, отметил, что строительная отрасль поначалу отнеслась к введению проектного финансирования с настороженностью, но на сегодняшний день можно уверенно утверждать, что переход на новую модель финансирования успешно состоялся.

"Что важно, всем застройщикам обеспечен равный доступ к проектному финансированию <…> Второй ключевой аспект - <…> утверждения о том, что в небольших городах банки отказываются кредитовать стройку, не находят статистического подтверждения. Из моментов, которые стоит держать на контроле, - количество банков, участвующих в кредитовании застройщиков. На сегодня это 24 банка, но 80% приходятся на трех игроков - "гиганты" Сбербанк и ВТБ и созданный в этом году отраслевой Банк ДОМ.РФ", - сказал ТАСС эксперт.

По мнению директора Центра стратегий и программ Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Павла Рудника, с помощью проектного финансирования правительству России удалось выбрать оптимальное решение для защиты прав граждан, приобретающих квартиры, и комфортных условий для девелоперов. "Региональные застройщики, которые в основном как раз некрупные, будут в равных условиях с крупными застройщиками, не будет каких-либо преференций или заведомо более выгодных условий", - отметил собеседник агентства.

Промежуточные итоги перехода на проектное финансирование с использованием счетов эскроу внушают оптимизм, считает президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. По ее словам, большой задел начатых проектов по жилищному строительству говорит о том, что в следующем году вряд ли можно ожидать существенного падения объемов ввода жилья.

"У застройщиков существовало опасение, что будет сложно получить достаточное проектное финансирование, чтобы достроить объекты. Но по данным исследования мы видим, что в проектах примерно на 25 млн кв. м застройщики рассчитывают на привлечение проектного финансирования. Объем такого финансирования должен составить около 1 трлн рублей. По данным Банка России, на конец октября предоставлено кредитов более чем на 640 млрд рублей. То есть до конца года необходимо дать еще порядка 360 млрд рублей, что вполне реализуемо", - сказала ТАСС Косарева.

О переходе на проектное финансирование

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

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