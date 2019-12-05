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Новосибирская область в 2020 году получит 700 млн рублей на достройку проблемных домов

Еще 283 млн рублей выделят из регионального бюджета

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Новосибирская область получит в 2020 году 700 млн рублей федеральных средств через Фонд защиты прав участников долевого строительства, еще 283 млн рублей будет выделено из регионального бюджета, сообщила в четверг пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области.

В Новосибирске 11 октября 15 обманутых дольщиков новосибирского микрорайона "Новомарусино", дома в котором должны были сдать в 2016 году, объявили голодовку у здания областного правительства, чтобы привлечь внимание к проблеме. Всего в ЖК "Новомарусино" около 600 обманутых дольщиков. Более 100 квартир мэрия города выкупала для расселения ветхого и аварийного жилья. Летом текущего года компания-застройщик "Доступное жилье Новосибирск" была признана банкротом.

"Еще одна мера поддержки - создание Фонда защиты прав участников долевого строительства. В бюджете области на 2020 год заложено 283 млн рублей. Софинансирование с федеральным фондом установлено в пропорции 22:78, то есть поступление федеральных средств может составить порядка 700 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам министра строительства региона Ивана Шмидта, слова которого приводит пресс-служба, в реестре проблемных домов Новосибирской области 66 объектов. К 2024 году проблема должна быть решена, однако привлекаемых средств недостаточно для решения проблемы, дефицит составляет 13-15 млрд рублей.

Он также добавил, что дома микрорайона Новомарусино, дольщики которого объявляли голодовку, стоят первыми в списке, который новосибирские власти подали на достройку с использованием средств федерального фонда. "Поэтому в случае предоставления средств в 2020 году, какое-то движение по Новомарусино будет сделано. Земельные ресурсы позволяют подключить не только фонд, но и совместно с мэрией предоставить земельный участок, тем самым сократить дефицит", - цитирует пресс-служба министра.

Теги
РоссияНовосибирская область
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