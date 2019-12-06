СФ поддержит законопроект о праве ставить на налоговый учет бесхозные объекты

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации поддержит разработанный Минэкономразвития законопроект, который наделяет органы местной власти правом ставить на учет в ФНС объекты недвижимости, которые не облагаются налогами из-за нехватки информации об их владельцах, сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко в пятницу на ежегодном совещании со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

"Закон правильный, мы его поддержим. Действительно, здесь надо наводить порядок. Вы как министерство, отвечающее за региональную политику, должны не только такой закон подготовить, но в целом системно заниматься распределением доходов и расходов между федеральным центром и регионам. Сегодня только 35-37% зарабатываемых [в субъектах РФ] средств остаются в регионе, раньше было 50 на 50, это тенденция плохая", - сказал Матвиенко, обращаясь к замминистра экономического развития РФ Савве Шипову.

По словам Шипова, законопроект планируется внести в Госдуму до конца января 2020 года.

"У нас, к сожалению, есть множество объектов, примерная цифра - 25 млн объектов недвижимого имущества, где сейчас надлежащим образом не определены налогоплательщики. Фамилия, имя, отчество есть, а других данных нет, из-за этого собрать налоги по таким объектам имущества невозможно. Мы предлагаем наделить органы местного самоуправления правом выявлять такие объекты недвижимости, уточнять по ним данные в соответствующих органах государственной власти и дальше, направляя уведомление гражданину, ставить их, условно говоря, на дополнительный учет в налоговой", - сказал Шипов, комментируя суть данного законопроекта.

Движимое и недвижимое имущество

Как добавил Шипов, в правительство также уже внесен законопроект о разделении движимого и недвижимого имущества, в Госдуму его планируют внести в конце января 2020 года. С 1 января 2019 года налог на движимое имущество организаций был отменен, однако его отмена вызвала споры о разграничении понятий движимого и недвижимого имущества.

Как сообщила на заседании и.о. главы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, в настоящее время ФНС России направила разъяснения, какими критериями должны пользоваться компании и налоговые органы при определении вида имущества, однако "работа в части определения законодательных основ для отнесения того или иного объекта к движимому или недвижимому имуществу до сих пор не завершена".

По словам Матвиенко, сенаторы неоднократно говорили, что нельзя освобождать от налогов все движимое имущество. "Освободите только новое, которое закупается, направлено на повышение производительности труда, на технологическую модернизацию производств, чтобы поддержать этот процесс. Вы пошли по другому пути: ни перечня движимого имущества, ни критериев, ни закона до сих пор нет", - сказала спикер.

Как пояснила Перминова, по этой причине выпадающие доходы регионов с момента отмены налога на движимое имущество составили около 400 млрд рублей. По словам сенатора, Минфин согласился, что у регионов есть выпадающие доходы, но снизил цифру почти в два раза, компенсация при этом составила 96 млрд рублей. Перминова добавила, что на 2020 год компенсация регионам выпадающих доходов в бюджете не предусмотрена.