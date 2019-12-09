Магаданская область выделит в 2020 году 208 млн рублей на покупку жилья для сирот

ТАСС, 9 декабря. Власти Магаданской области намерены в следующем году направить на покупку квартир для детей-сирот 208 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Об этом в понедельник сообщила министр образования Колымы Анжела Шурхно на заседании правительства региона.

Ранее в правительстве Магаданской области ТАСС рассказали, что в 2019 году региону не хватило средств на покупку жилья на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Власти Колымы в конце октября обратились в Министерство просвещения с просьбой увеличить в этом году финансирование на 230 млн рублей. Решение пока не принято.

"На 2020 год Министерство просвещения РФ услышало нас и выделило [на покупку жилья для детей-сирот] не 5,8 млн рублей (выделенная поддержка в 2019 году), а 13 млн рублей. Кроме того, на 2020 год в проекте бюджета Магаданской области предусмотрено 195,8 млн рублей на эти цели", - сообщила глава министерства.

В 2019 году от федерального центра на покупку квартир для детей-сирот региону выделили только 5,8 млн рублей. Этих средств, исходя из стоимости квадратного метра на рынке жилья в Магаданской области, хватило лишь на несколько квартир. Помимо этого, в бюджете региона на 2019 год на эти цели заложили около 574 тыс. рублей. В дальнейшем по поручению губернатора области Сергея Носова направили дополнительно еще почти 33,5 млн рублей.

Всего на Колыме в этом году насчитывалось 134 сироты, нуждающихся в жилье. Среди них 51 человек не получил квартиру еще с 2018 года. В этом году областные власти приобрели на имевшееся финансирование 26 квартир. Еще одну квартиру купили на средства прошлого года. Таким образом, в жилье нуждаются еще 107 человек.