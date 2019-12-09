Власти Якутии в 2022 году намерены полностью решить проблему долевого строительства

ЯКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии намерены полностью решить проблему долевого строительства в 2022 году, сообщил журналистам в понедельник заместитель председателя правительства региона Кирилл Бычков.

"Задача - в 2022 году полностью избавиться от этой проблемы. Те инициативы, которые были в этом году реализованы в подписанном соглашении [с Фондом защиты прав участников долевого строительства], они дают нам практически 100% уверенность, что эта проблема будет решена", - сказал Бычков после круглого стола на тему защиты прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Как отметил руководитель рабочей группы по защите прав дольщиков президиума генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Александр Якубовский, на решение проблем долевого строительства на 2020 год заложено 20 млрд рублей. "Чем быстрее будет создан региональный фонд, чем быстрее пройдут обязательные процедуры, заключение соглашения с федеральным фондом, тем быстрее регион сможет начать реализацию решения собственных проблем и нужд", - добавил Якубовский

Сейчас в Якутии насчитывается 18 проблемных домов при 11 застройщиках и 1234 заключенных договоров долевого строительства. Для завершения строительства этих объектов необходимо свыше 1 млрд рублей.

В 2019 году Фонд защиты прав участников долевого строительства выделил 660 млн рублей для выплаты компенсаций гражданам в Якутии. 15 ноября наблюдательный совет фонда принял решение о выплате компенсаций первым 104 пострадавшим дольщикам в Якутии на общую сумму более 310 млн рублей по объекту застройщика "Симиир".