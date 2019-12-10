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Военнослужащие ТОФ получили ключи от 300 новых квартир во Владивостоке

До конца года планируется заселение еще одного дома на 190 квартир
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) получили ключи от 300 новых квартир во Владивостоке в микрорайоне Снеговая падь, сообщила во вторник журналистам пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ.

"В преддверии Нового года ключи от 300 квартир в доме, построенном специалистами военно-строительного комплекса Минобороны, вручил лично командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время планируется заселение еще одного дома на 190 квартир от Министерства обороны РФ. Всего к концу года во Владивостоке жилье получат 490 семей военнослужащих.

Микрорайон Снеговая падь возведен во Владивостоке по федеральной программе обеспечения жильем военнослужащих за четыре года. На площади в 80 гектаров возведено 34 жилых дома, в высокой степени строительной готовности находятся еще семь домов, сдача которых запланирована на 2020-2021 год. В квартирах выполнен ремонт, установлены электрические плиты и вся необходимая сантехника.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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