Фонд защиты дольщиков восстановит права еще 2,4 тыс. обманутых покупателей новостроек

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Второй наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под председательством вице-премьера РФ Константина Чуйченко принял решение достроить проблемные дома для более 1,4 тыс. дольщиков, еще более 900 дольщиков получат денежные компенсации, сообщила в среду пресс-служба фонда.

"Во исполнение поручения правительства РФ наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства <...> рассмотрел вопросы софинансирования мероприятий по завершению строительства и восстановлению прав дольщиков через выплаты компенсаций по 41 проблемному дому в восьми субъектах РФ. Будут восстановлены права более 2,4 тысяч дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики", - говорится в сообщении.

Принято решение о завершении строительства 21 дома. Среди них проекты застройщиков-банкротов "Навис" в Ленинградской области, "Победа" и "Кратон Строй" в Республике Чувашия, "Звезда-2" в Тамбовской области. По другим 20 домам дольщикам будут выплачены денежные компенсации. В каждом конкретном случае размер выплат будет рассчитан по рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых объектах, но не меньше ДДУ. Речь идет о проектах девяти застройщиков в шести субъектах РФ - в Саратовской, Ярославской, Ленинградской, Калининградской, Ивановской и Оренбургской областях. На восстановление прав дольщиков во всех объектах будет направлено 3,9 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.

"На сегодняшний день выплаты по решению первого наблюдательного совета стартовали в Саратовской области, а в Ивановской области и Красноярском крае начался прием заявлений для осуществления выплат. Принятое решение позволит гражданам оперативно получить деньги и воспользоваться ими уже в этом году. Полученные выплаты в среднем на 25% превышают стоимость по ДДУ", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Олега Говоруна.

Наблюдательный совет фонда 15 ноября принял решение по восстановлению прав пострадавших дольщиков в 56 домах-долгостроях в России, по 30 из них участники долевого строительства получат возмещение. Всего будут восстановлены права более 5,4 тыс. дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. На эти цели направлено около 10 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.