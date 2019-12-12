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В России появилась цифровая платформа для сделок с недвижимостью

Как сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ, пользователи портала смогут изучить предложения застройщиков и подобрать квартиру в новостройке по выбранным параметрам

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ запустил бета-версию сервиса "Домой.ру", благодаря которому можно подобрать квартиру, а также получить помощь в заключении сделки. Портал будет развиваться как единая платформа для всего рынка недвижимости, сообщила в четверг пресс-служба ДОМ.РФ.

"На "Домой.ру" мы последовательно выстроим всю цепочку сервисов клиентского пути по выбору и приобретению недвижимости. Покупатель сможет получить на "Домой.ру" полную информацию о выбранном объекте, направить заявку на ипотечный кредит через сервис ипотечного брокера, воспользоваться электронной регистрацией сделки и сервисами расчетов между участниками", - отметил руководитель сервисов по работе с недвижимостью ДОМ.РФ Сергей Вольнов, чьи слова приводит пресс-служба.

Пользователи портала смогут изучить предложения застройщиков с актуальными ценами и информацией о квартирах в продаже, подобрать квартиру в новостройке по выбранным параметрам. На сайте также можно будет записаться на просмотр объекта, проверить ход строительства дома и воспользоваться ипотечным калькулятором для расчета комфортного ежемесячного платежа.

В будущем на портале появится аналитическая информация и инструменты для проведения сделок. Кроме того, до конца года будет создано мобильное приложение "Домой.ру" для iOS и Android.

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