Тюмень заняла первое место в опросе по качеству жизни российских городов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Тюмень возглавила рейтинг 2019 года по качеству жизни в российских городах, основанный на ответах местных жителей. В тройку литеров также вошли два города Краснодарского края - Геленджик и Ейск, следует из исследования портала недвижимости Domofond.ru.

В опросе участвовало более 90 тыс. человек. Им предложили оценить по 10-балльной шкале безопасность, чистоту, экологию, общественный транспорт, дороги и парковки, магазины и рынки, спорт и отдых, инфраструктуру для детей, соседей, работу коммунальных служб, соотношение доходов и стоимости жизни.

"В 2019 году на первое место по среднему баллу вышла Тюмень: она получила 7,5 балла. В 2018 году город занимал третье место, уступая Геленджику и Анапе. На вторую позицию сдвинулся Геленджик с 7,3 балла. За год средняя оценка здесь уменьшилась на 0,9. Третья строчка рейтинга у Ейска. Город незначительно уступил Геленджику и благодаря росту среднего балла за год смог занять третье место в общем рейтинге", - говорится в исследовании.

В первую пятерку также вошли Грозный (Чеченская Республика) и Гурьевск (Кемеровская область) со средней оценкой по всем критериям 7,2 балла из 10. Москва набрала 7 баллов, заняв шестое место. При этом столица стала первой среди городов-миллионеров. Следом в общем рейтинге расположились подмосковные Мытищи и Королев, а также Ставрополь и Калининград (по 6,9 балла). Санкт-Петербург оказался на 26-й строчке, набрав 6,7 балла.

Последнее место из 200 российских городов заняли Шахты (Ростовская область, 4,4 балла), Киселевск (Кемеровская область, 4,6 балла) и Каменск-Шахтинский (Ростовская область, 4,7 балла). При этом шесть из 10 позиций среди аутсайдеров рейтинга заняли города Ростовской и Кемеровской областей.