{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тюмень заняла первое место в опросе по качеству жизни российских городов

В тройку лидеров также вошли Геленджик и Ейск

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Тюмень возглавила рейтинг 2019 года по качеству жизни в российских городах, основанный на ответах местных жителей. В тройку литеров также вошли два города Краснодарского края - Геленджик и Ейск, следует из исследования портала недвижимости Domofond.ru.

В опросе участвовало более 90 тыс. человек. Им предложили оценить по 10-балльной шкале безопасность, чистоту, экологию, общественный транспорт, дороги и парковки, магазины и рынки, спорт и отдых, инфраструктуру для детей, соседей, работу коммунальных служб, соотношение доходов и стоимости жизни.

"В 2019 году на первое место по среднему баллу вышла Тюмень: она получила 7,5 балла. В 2018 году город занимал третье место, уступая Геленджику и Анапе. На вторую позицию сдвинулся Геленджик с 7,3 балла. За год средняя оценка здесь уменьшилась на 0,9. Третья строчка рейтинга у Ейска. Город незначительно уступил Геленджику и благодаря росту среднего балла за год смог занять третье место в общем рейтинге", - говорится в исследовании.

В первую пятерку также вошли Грозный (Чеченская Республика) и Гурьевск (Кемеровская область) со средней оценкой по всем критериям 7,2 балла из 10. Москва набрала 7 баллов, заняв шестое место. При этом столица стала первой среди городов-миллионеров. Следом в общем рейтинге расположились подмосковные Мытищи и Королев, а также Ставрополь и Калининград (по 6,9 балла). Санкт-Петербург оказался на 26-й строчке, набрав 6,7 балла.

Последнее место из 200 российских городов заняли Шахты (Ростовская область, 4,4 балла), Киселевск (Кемеровская область, 4,6 балла) и Каменск-Шахтинский (Ростовская область, 4,7 балла). При этом шесть из 10 позиций среди аутсайдеров рейтинга заняли города Ростовской и Кемеровской областей.

Теги
РоссияТюменская область
Реклама на ТАСС
Девелопер "Кортрос" намерен распространить строительство жилых небоскребов в России
В начале 2018 года девелопер начал строительство высотного жилого комплекса Headliner в Шмитовском проезде в центре Москвы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС