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Реновация

Бочкарев: облик домов по реновации в ЦАО будет соответствовать исторической застройке

Всего с начала программы в Москве ввели в эксплуатацию 49 жилых домов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Внешний облик домов, которые будут построены в центре столицы по программе реновации, будет полностью соответствовать исторической застройке Москвы, для облицовки фасадов будут использованы высококачественные материалы, сообщил в четверг в интервью ТАСС руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Все возводимые в центре жилые дома проектируются [по программе реновации] как архитектурные объекты высокого уровня. Внешний облик зданий будет полностью соответствовать исторической застройке, а для облицовки фасадов будут использованы высококачественные материалы. К примеру, сейчас строится жилой дом на улице Бауманская в районе Басманный: строгая разбивка фасадов с арочными окнами имеет связь с классической архитектурой. Переменная этажность и деление на несколько объемов придаст дополнительную выразительность зданию", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что с начала программы в Москве введено в эксплуатацию 49 жилых домов, 44 из них передано под заселение. В стадии строительства находятся 143 здания, в проектировании - еще 65 объектов общей площадью 1,4 млн кв. м.

Первые жилые дома, которые были изначально спроектированы и построены непосредственно по программе реновации, будут готовы к середине 2020 года.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включены около 5,2 тыс. домов - это порядка 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей. Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 90 домов в 44 дома-новостройки.

 

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